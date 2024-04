Agression mortelle à Bordeaux: la piste d'un différend lié à l'alcool privilégiée

Des policiers et des services d'urgence bouclent une rue après qu'un homme 10 avril 2024 ( AFP / Philippe Lopez )

L'enquête sur l'agression au couteau qui a fait un mort et un blessé à Bordeaux, tous deux des Algériens, s'oriente vers un différend lié à l'alcool entre les victimes et l'auteur présumé abattu par des policiers, selon des sources proches du dossier.

L'origine du différend porte sur la consommation d'alcool des deux victimes, a indiqué jeudi à l'AFP une source policière.

"On évoque un différend, dont on ne connaît pas la teneur, entre le groupe et l'agresseur. Celui-ci s'en va, le groupe lui jette des bouteilles. Il revient et leur donne des coups de couteau", a-t-elle ajouté.

La veille, une autre source policière affirmait: "La piste terroriste semble désormais totalement écartée".

L'agression a eu lieu peu avant 20H00 près du Miroir d'eau, lieu de promenade prisé sur les quais de la Garonne dans le centre de Bordeaux.

Le déroulement exact des faits reste à éclaircir.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un homme se pencher comme pour donner des coups de couteau. Le bas de la scène est caché par une haie.

Des témoins ont aussi évoqué une bagarre qui a mal tourné.

"L'auteur prenait la fuite au moment de l'intervention des policiers. Dans des conditions à préciser, l'un des policiers a été dans l'obligation de faire usage de son arme de service contre l'auteur", a indiqué mercredi soir une autre source policière.

L'identité de l'agresseur reste inconnue.

Selon une source proche du dossier, ce dernier n'avait pas de papiers d'identité sur lui. Il est inconnu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

Les deux victimes, elles, sont de nationalité algérienne. La personne décédée est âgée d'une trentaine d'année, celle blessée, sans pronostic vital engagé, d'une vingtaine d'années, selon une source policière.

L'une des victimes avait été contrôlée il y a un mois dans un squat, selon une source policière.