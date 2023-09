Agression de Kenzo : Les trois supporters d’Ajaccio condamnés à douze mois de prison

Justice pour Kenzo !

En juin dernier, en marge de la rencontre entre l’AC Ajaccio et l’Olympique de Marseille, le jeune Kenzo et sa famille ont été agressés dans les loges du stade René-Coty pour le simple tort de supporter le club phocéen. Âgé de 8 ans et atteint d’un cancer du cerveau, le garçon, son petit frère, et leurs parents ont été invités par une association caritative avant que le père ne reçoive deux coups de poings et que le fils aîné ne se fasse enlever de force son maillot olympien. Les trois supporters de l’ACA poursuivis dans cette affaire ont été reconnu coupable de l’ensemble des faits ce vendredi. Ils sont ainsi chacun condamnés à 12 mois de prison avec sursis, 1 000 euros d’amende pour le « meneur » et 500 pour les deux autres.…

EL pour SOFOOT.com