Agression de Kenzo : Deux supporters ajacciens en garde à vue

Le 3 juin dernier pendant la rencontre Ajaccio-OM, le petit Kenzo – supporter de l’OM âgé de huit ans et atteint d’un cancer du cerveau – et sa famille ont été agressés. Ce lundi, deux des quatre supporters corses soupçonnés d’avoir pénétré dans la loge de Kenzo ont été placés en garde à vue après s’être présentés d’eux-mêmes au commissariat d’Ajaccio, indiquent l’Agence France-Presse et France Bleu RCFM ; la radio précise qu’un troisième jeune homme devrait lui aussi se présenter aux enquêteurs. Les deux individus seraient âgés de 19 et 20 ans « L’un est connu de la justice, notamment pour des faits de violences, l’autre est inconnu » , a indiqué le parquet d’Ajaccio auprès de l’AFP. Ce serait un cadre réputé violent du groupe de supporters Orsi Ribelli, explique France Info. Les deux supporters « nient avoir exercé des violences physiques à l’encontre du père de Kenzo et de Kenzo lui-même » , a déclaré Nicolas Septe, le procureur de la République d’Ajaccio. D’autres protagonistes sont activement recherchés.

Le parquet d’Ajaccio avait ouvert une enquête de flagrance pour violences aggravées au lendemain de l’agression, puis l’AC Ajaccio et la Ligue de football professionnel avaient décidé de déposer une plainte.…

JB pour SOFOOT.com