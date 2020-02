Agenda du vin ? Cidrexpo 2020

Avec ou sans bulles, doux, extrabrut ou de glace, le cidre, « breuvage traditionnel à base de pomme », s'affine de plus en plus et revendique ses lettres de noblesse. La ville de Caen consacrera à la boisson trois jours de fête. Pour la première fois en France, des producteurs et cidriculteurs du monde entier se donneront rendez-vous en terre cidricole afin de promouvoir leur savoir-faire ancestral et les valeurs cardinales du cidre. Comme le décryptent les organisateurs de l'événement, le salon est né d'un constat simple : l'absence en France d'une manifestation d'envergure autour de la filière cidricole qui permettrait de fédérer les producteurs, les fournisseurs et les négociants. Ainsi, Cidrexpo permettra une lecture de cet univers à 360 degrés. Par ailleurs, le salon permettra aux visiteurs de rencontrer les 100 producteurs présents pour l'occasion et d'explorer les harmonies mets et cidres, de s'initier aux différentes expressions des pommes et des terroirs de France à travers les évolutions techniques et la biodiversité des vergers.Le saviez-vous : Le marché international du cidre est mené par les pays anglo-saxons (États-Unis, Irlande, Grande-Bretagne). Cependant, la France est le premier verger de pommes à cidre en Europe avec plus de 9 000 hectares et une récolte annuelle de 250 000 tonnes de pommes. Au total, en France, plus de 90 millions de litres de cidre sont produits chaque année, dont 15 % destinés à...