Afrique subsaharienne : Washington joue aussi la carte économique

À l'heure où les États-Unis évoquent le retrait partiel ou total de leurs soldats en Afrique subsaharienne et que Washington a durci les conditions d'obtention de visas pour les Africains, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est justement en tournée sur le continent. L'ancien directeur de la CIA qui a pris ses fonctions il y a deux ans a pour mission de peindre un tableau positif des relations de coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Et l'administration Trump le sait : il y a urgence à rassurer les partenaires africains. Cela faisait tout de même dix-neuf mois qu'un haut responsable américain ne s'était pas rendu sur le terrain. Pour faire différemment, Pompeo a choisi de débuter par le Sénégal, pays francophone avec lequel les États-Unis célèbrent soixante ans de relations. Il se rendra ensuite en Angola et en Éthiopie, des pays sélectionnés pour l'attachement de leurs dirigeants aux valeurs démocratiques, dans une région du monde qui a connu un recul depuis quelques années.Le Sénégal, « rempart absolu » pour WashingtonLe département d'État a souligné avant la visite de Mike Pompeo que les trois pays africains visités étaient des « contributeurs majeurs à la stabilité régionale », à commencer par le Sénégal, qui fournit environ 1 500 hommes à la Mission de l'ONU au Mali. À Thiès, Washington a mis en place un centre régional d'entraînement à la lutte contre le terrorisme, à Thiès, à 70 km à...