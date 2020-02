Afrique du Sud : Piasa célèbre l'art contemporain africain

Piasa creuse le sillon africain. Après le succès croissant de ses ventes aux enchères dédiées à l'art contemporain africain, initiées depuis 2014, elle a organisé, en partenariat avec sa jeune homologue sud-africaine Aspire, une vente présentant près de 200 ?uvres d'artistes contemporains africains ou de la diaspora. L'événement s'est tenu le jour de la Saint-Valentin, en marge de la huitième édition de l'Investec Cape Town Art Fair. Un choix judicieux puisque l'événement s'est adossé à un rendez-vous prisé dans le monde de l'art contemporain sur le continent africain, avec pas moins de 400 artistes et 93 galeries représentés.Lire aussi L'art contemporain africain explose tous les plafonds à la maison PiasaUne sélection ambitieuseCette vente a été une première en Afrique du Sud, avec les ?uvres présentées de 139 artistes originaires de 27 pays d'Afrique et de sa diaspora. En définitive, les résultats obtenus ont été conformes aux prévisions. La majorité des lots attribués sont partis dans leur fourchette d'estimation et sans grosse surprise, contrairement à la vente qui a eu lieu à Paris en novembre dernier sous la houlette de Piasa, dont le montant avait atteint un record de 1,4 million d'euros. Pas d'enchères qui se soient envolées donc comme cela avait été le cas pour le peintre camerounais Marc Padeu. Et environ la moitié des ?uvres ont trouvé preneurs.Parmi les 198 lots certains représentaient déjà une...