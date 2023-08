Afrique du Sud, Jamaïque, Nigeria : l’envers des exploits

Parmi les seize nations restantes dans ce Mondial 2023, trois font office de surprise à ce stade de la compétition : la Jamaïque, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Outre l’inattendue performance sportive, ces trois nations possèdent beaucoup de points communs, notamment la difficulté à parvenir à jouer cette compétition. Ambiance.

L’hiver australien aurait bien pu être privé de trois nations qui sont parvenues à se hisser en huitièmes de finale. La Jamaïque, le Nigeria et l’Afrique du Sud n’étaient pas vraiment des formations attendues à ce stade dans cette Coupe du monde. Si sportivement, les trois formations ont surpassé toutes les attentes, côté institutionnel ce n’est pas la liesse. Comme le rappelle The Athletic : « Ne vous y trompez pas : le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Jamaïque sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en dépit de leurs fédérations, et non grâce à elles. »

La Jamaïque, un crowdfunding pour aller au Mondial

Adversaire de la France lors de son entrée en lice dans la compétition, la Jamaïque a réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe sans encaisser le moindre but, mais en en inscrivant un seul, face au Panama. Deuxièmes, derrière les Bleues, les Reggae Girlz ont pourtant débuté le tournoi bien avant ce mois de juillet 2023. Comme rapporté par le média britannique ABC News, l’équipe a dû se tourner vers des initiatives de crowdfunding, tout en sollicitant le gouvernement jamaïcain et son sponsor, Adidas, pour aider à financer ses camps d’avant-tournoi et son voyage vers l’Australie. Outre le manque de moyens, la sélection n’existait tout simplement plus jusqu’en 2014, date à laquelle Cedella et Rita Marley, la fille et la veuve de Bob Marley, interviennent financièrement afin qu’elle puisse participer aux éliminatoires du Mondial 2015.…

par Léna Bernard pour SOFOOT.com