Afrique du Sud ? Il y a trente ans, la libération de Mandela

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rappelé mardi, trente ans jour pour jour après la libération de Nelson Mandela, du « moment grisant » de la libération du héros de la lutte contre l'apartheid qui a marqué « la mort » du régime raciste. En effet, il faut se souvenir que le 11 février 1990, après 27 années et 190 jours de prison, Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, âgé de 72 ans, retrouve la liberté. Il était jusqu'alors le prisonnier le plus célèbre du monde connu sous le matricule 46664. Cheveux grisonnants, costume sombre, Nelson Mandela, qui avait fondé l'Umkhonto we Sizwe, la branche armée de l'ANC, avait été condamné à la réclusion à la perpétuité au plus fort de la période de ségrégation raciale. Les images le montrant libre, tantôt les poings levés, tantôt main dans la main avec son épouse Winnie Mandela, devant des milliers de ses partisans avaient fait à l'époque le tour du monde. Il avait purgé sa peine sur l'île de Robben Island, au large du Cap, puis dans les prisons de Pollsmoor et de Victor Verster. Trente ans plus tard l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa se souvient et s'interroge.Lire aussi Nelson Mandela : cet anniversaire qui réveille le souvenir de son discours de RivoniaLire aussi Afrique du Sud : les inégalités entre Blancs et Noirs persistent toujoursLes circonstances d'une libération« Le jour où Mandela a été libéré, nous savions tous que l'apartheid...