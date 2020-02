Afrique du Sud : de la croissance si et seulement si?

Les soubresauts enregistrés ces dernières années ont laissé des traces dans l'état de l'économie de l'Afrique du Sud, mais aussi dans l'appréciation qu'en ont diverses institutions et acteurs concernés par son évolution. Alors que la Banque centrale sud-africaine prédit une croissance économique de 1,2 % pour cette année, le Fonds monétaire international (FMI) n'anticipe qu'une croissance inférieure à 1 %. Sans nul doute la conséquence de ce qui a conduit la Banque africaine de développement (BAD) à juger la croissance du pays morose en 2019 à seulement 0,7 % en raison de la lente reprise de prix des produits de base et des risques budgétaires associés au renflouement non budgétisé des entreprises parapubliques en difficulté. Les exemples d'Eskom et de South African Airways évoqués dans Le Point Afrique en sont de douloureuses illustrations. Et l'appréciation de Sim Tshabalala, président directeur général du groupe Standard Bank le confirme.Lire aussi Afrique du Sud : les inégalités entre Blancs et Noirs persistent toujoursLire aussi Afrique du Sud : le président Cyril Ramaphosa sur la corde raideUn léger mieux?Intervenant lors de la conférence Deloitte Alchemy Africa Outlook 2020 à Johannesburg suivie par l'agence Xinhua, il a indiqué que la croissance économique de l'Afrique du Sud devait rester dans les eaux prévues par les grandes institutions financières internationales sans pour autant dépasser les chiffres de...