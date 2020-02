Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa (enfin) au combat

Deux ans après son arrivée au pouvoir en 2018, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne veut pas entendre parler d'échec. Dans son discours à la nation prononcé ce jeudi 13 février au Cap, il a été contraint de placer l'économie et la croissance inclusive au c?ur de son action politique. Car celui qui avait promis « un nouveau départ », des emplois et la fin de la corruption sait que si la page Jacob Zuma est tournée, c'est la désillusion qui prévaut sur le plan économique. « Ramaphosa n'est certainement pas un désastre, comme l'était Zuma, mais il est vraiment décevant », résume Dawie Roodt, analyste chez Efficient Group, une société de conseil financier, cité par l'AFP. « On est plus pauvres qu'il y a deux ans en termes de PIB (produit intérieur brut) par tête, mais on n'a pas le même niveau d'incompétences et de corruption » que pendant la présidence Zuma, ajoute-t-il à l'AFP.Lire aussi L'économie sud-africaine à bout de souffleEspoir et désillusionEn prenant la succession de Jacob Zuma contraint de démissionner en février 2018, Cyril Ramaphosa a hérité d'un pays malade d'une économie désespérément atone et éc?uré par la corruption qui gangrenait depuis des années le sommet de l'État. Son arrivée au pouvoir avait suscité « beaucoup d'attentes », se rappelle Isaac Matshego, économiste à la banque Nedbank. Tout d'abord, le président Ramaphosa enchaîne sur le plan économique des déconvenues dues...