Afghanistan : l'ONU demande aux pays d'interdire le renvoi des Afghans, y compris ceux qui n'ont pas obtenu l'asile

Le HCR souligne "la détérioration rapide de la situation en matière de sécurité et de droits humains" en Afghanistan.

(illustration) ( AFP / WAKIL KOHSAR )

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a demandé mardi 17 août de mettre fin aux renvois forcés de ressortissants afghans vers leur pays, y compris les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. De son côté, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé à la communauté internationale d'apporter tout son soutien aux Afghans qui se trouvent confrontés à un "risque imminent" dans leur pays, sous le nouveau régime taliban.

"Suite à la détérioration rapide de la situation en matière de sécurité et de droits humains dans de grandes parties du pays et à la situation d'urgence humanitaire en cours, le HCR appelle les États à mettre fin aux retours forcés de ressortissants afghans dont il a été précédemment déterminé qu'ils n'avaient pas besoin de protection internationale", a déclaré une porte-parole, Shabia Mantoo, lors d'un point de presse à Genève. Dans un communiqué, l'agence des Nations unies appelle à "interdire les retours forcés de ressortissants afghans" et se félicite des récentes mesures prises par plusieurs États pour suspendre temporairement les expulsions de demandeurs d'asile déboutés.

"Depuis le début de l'année, plus de 550.000 Afghans ont été déplacés à l'intérieur du pays en raison du conflit et de l'insécurité. Si, jusqu'à présent, les civils n'ont fui que sporadiquement et en petit nombre vers les pays voisins de l'Afghanistan, la situation continue d'évoluer rapidement", a relevé Shabia Mantoo.

"Scènes de panique"

Après une offensive éclair , les talibans se sont emparés dimanche de Kaboul, signant leur retour au pouvoir en Afghanistan vingt ans après en avoir été chassés. Leur retour a provoqué des scènes de panique, en particulier à l'aéroport de Kaboul sur lequel des milliers de personnes se sont ruées pour tenter de quitter le pays.

"La peur qui s'est emparée d'une grande partie de la population est profonde et, compte tenu du passé, tout à fait compréhensible", a affirmé un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Rupert Colville, présent aux côtés de Shabia Mantoo.

Il a souligné que les talibans ont promis une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État et se sont "engagés à être inclusifs" en permettant aux femmes de travailler et aux filles d'aller à l'école.

"Ces promesses devront être honorées et, pour l'instant (...) ces déclarations ont été accueillies avec un certain scepticisme", a déclaré Rupert Colville, en appelant les talibans à "démontrer par leurs actions, et pas seulement par leurs paroles, que les craintes de tant de personnes sont prises en compte".