Affaire Uber : François Hollande n'était au courant de rien, selon son entourage

Emmanuel Macron aurait aidé Uber à consolider ses positions en France, selon une enquête du Monde .

François Hollande à Paris, le 7 mai 2022. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Alors que la pression des oppositions ne se relâche pas sur Emmanuel Macron, après les révélations d'un "deal" secret entre Uber et Emmanuel Macron quand il était ministre de l'Économie, le président de l'époque, François Hollande, a fait savoir lundi 11 juillet qu'il n'était au courant de rien.

"Il n'y a jamais eu, au niveau de l'Élysée, la connaissance du moindre deal , a expliqué l'entourage de l'ancien chef de l'État à Libération . Si ça s'est fait, l'Élysée n'était pas au courant."

Dans le cadre des "Uber Files", une enquête reposant sur des milliers de documents internes à Uber adressés par une source anonyme au quotidien britannique The Guardian et transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires, Le Monde s'est intéressé aux liens entre la société américaine et Emmanuel Macron à l'époque où il était ministre de l'Économie (2014-2016).

S'appuyant sur différents témoignages et documents, dont de nombreux échanges de SMS, Le Monde conclut à l'existence d' un "deal" secret entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy . Le quotidien fait état de réunions dans le bureau du ministre, de nombreux échanges (rendrez-vous, appels ou SMS) entre les équipes d'Uber France et Emmanuel Macron ou ses conseillers, citant notamment des comptes-rendus de réunions rédigés par le lobbyiste Mark MacGann.

Sont pointées du doigt certaines pratiques destinées à aider Uber à consolider ses positions en France , comme le fait de suggérer à l'entreprise de présenter des amendements "clés en main" à des députés.