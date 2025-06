information fournie par AFP Video • 18/06/2025 à 13:05

Des Israéliens bloqués à l'étranger depuis le début des échanges de tirs entre Israël et l'Iran vendredi dernier sont de retour à Tel-Aviv, alors que les premiers vols vers Israël reprennent. La ministre des Transports, Miri Regev, a déclaré qu'entre 100.000 et 150.000 Israéliens sont bloqués à l'étranger, alors qu'Israël et l'Iran échangent des tirs meurtriers lors de leur confrontation la plus intense de leur histoire. IMAGES