Affaire Tell-GF38 : l'injustice mais pas l'indifférence

Membre de l'aventure des Gwada Boys en Gold Cup fin juin, Jordan Tell a appris ce vendredi qu'il se faisait licencier par le GF38, qui a assez peu goûté aux aventures de son joueur avec la sélection guadeloupéenne. L'affaire, qui a soulevé l'incompréhension de l'UNFP, ne devrait pas en rester là.

Ce n’est un secret pour personne : ça n’a jamais été une grande histoire d’amour entre les clubs et les sélections. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Pas plus tard qu’il y a deux mois, certaines équipes refusaient de libérer leurs joueurs pour aller disputer le Mondial U20 avec les Bleus, ce qui aurait pourtant pu être une sacrée belle expérience pour bon nombre d’entre eux. Le GF38, lui, fait encore autrement : il accepte de libérer ses garçons, tout en leur imposant une date de retour impossible à respecter. C’est l’histoire tordue qu’a notamment vécue l’attaquant Jordan Tell ces derniers jours. Natif des Abymes en Guadeloupe, le joueur a souhaité faire partie de la bande des Gwada Boys, en lice à la Gold Cup à partir de fin juin. Sélectionné par Jocelyn Angloma, Tell a donc participé à une belle épopée qui a vu la Guadeloupe sortir en poules, certes, mais résister notamment au Canada et étriller Cuba. Des souvenirs plein la tête, sans doute, et une redescente sur Terre ce vendredi : un licenciement de la part de Grenoble, qui n’a pas vraiment apprécié que son joueur soit rentré plus tard que prévu de l’autre côté de l’Atlantique.

« Un manque de noblesse »

Dans les faits, Tell a effectivement manqué la date de reprise de l’entraînement avec son club, fixée au 27 juin. Mais comment pouvait-il en être autrement, sachant que le premier match de la Guadeloupe dans la phase finale de la compétition, lors duquel il était d’ailleurs titulaire, s’est joué le 28 juin ? L’affaire a rapidement pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux, où le joueur a reçu des centaines de messages de soutien. Le GF38 a fini par réagir au tollé en publiant un communiqué ce vendredi dans lequel il explique sa position : « Le GF38 a permis à Jordan Tell de rejoindre la sélection régionale de Guadeloupe sur la période qui ne gênait pas le club. Malgré plusieurs courriers et discussions entre le club et Jordan pour lui rappeler cet engagement réciproque, ce dernier n’est pas rentré à la date convenue, et a ainsi clairement privilégié cette compétition au détriment de son engagement moral et contractuel envers le club.

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com