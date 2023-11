Affaire Stéphane Plaza : le patron de M6 Nicolas de Tavernost soutient son animateur

L'enquête interne menée après les accusations de violences conjugales n'a débouché sur "aucun élément". Le présentateur de "Maison à vendre" restera à l'antenne. Le groupe est propriétaire de 51% du réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier.

Le présentateur Stéphane Plaza lors de la cérémonie de clôture du 61e Festival de télévision de Monte-Carlo à Monaco, le 21 juin 2022. ( AFP / VALERY HACHE )

L'animateur phare de M6 Stéphane Plaza, accusé de violences conjugales, va rester à l'antenne. "Nous avons commandité une enquête interne à l'intérieur de M6 avec tous les gens qui travaillent avec Stéphane Plaza. La même chose a été faite chez (le géant de la production audiovisuelle) Médiawan. Ces deux enquêtes n'ont donné aucun élément qui justifierait une sanction contre Stéphane Plaza" , a annoncé le patron de la chaîne Nicolas de Tavernost, lundi 6 novembre sur BFM Business .

"Même, au contraire, ses collègues l'appuient plutôt" , précise le directeur général du groupe, qui confirme que l'animateur star, dont les émissions n'ont cessé d'être diffusées malgré des demandes de déprogrammation de militantes féministes, va bien "rester à l'antenne". "Il ne nous appartient pas de nous substituer à la police ou la justice pour prendre une décision", souligne Nicolas de Tavernost. "Ce sont des sujets que nous regardons toujours avec énormement de précautions, notamment ces sujets de violences conjugales. Nous sommes extrêmement attentifs que ce soit en interne comme en externe".

Valeur sûre de M6

Dans une enquête publiée fin septembre, le site d'information Mediapart , citant les témoignages de trois des ex-compagnes de l'animateur, explique avoir "réuni de nombreux éléments et récits témoignant de maltraitances exercées par l'agent immobilier popularisé par M6 sur trois de ses compagnes : humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d'entre elles, physiques". Une enquête pour violences conjugales a été ouverte dans la foulée contre l'animateur, qui conteste formellement ces accusations.

Initialement agent immobilier, Stéphane Plaza est devenu une star du petit écran quand M6 l'a propulsé en 2006 à la tête de l'émission "Recherche appartement ou maison", puis de "Maison à vendre" (2007) et de "Chasseurs d'appart" (2015). Régulièrement désigné animateur préféré des Français, il est l'une des valeurs sûres de M6 , réunissant plusieurs millions de téléspectateurs avec ses différents programmes. Le groupe M6 est devenu en janvier 2022 actionnaire majoritaire de son réseau d'agences immobilières , qui compte environ 660 franchises à travers la France.

Bons résultats du groupe

Les résultats de M6 ont été dopés au 3e trimestre par la vente de sites internet comme Passeport Santé au groupe Prisma, une reprise du marché publicitaire et la tenue de grands événements sportifs. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2,1% par rapport au 3e trimestre 2022, à 296 millions d'euros, selon un communiqué publié lundi, tandis que les recettes publicitaires sur ses chaînes gratuites (M6, W9, 6ter, Gulli) ont crû de 6,3% (196 millions d'euros). Concernant l'activité radiophonique du groupe, (RTL, RTL2, Fun Radio), le chiffre d'affaires a progressé de 1,2%, à 34,9 millions d'euros.

Les recettes des activités hors audiovisuel (dites de diversifications) baissent quant à elles de 52%, à 9,5 millions, essentiellement en raison de la cession en 2022 de la filiale de téléachat Best of TV, et dans une moindre mesure du ralentissement du marché immobilier, qui pénalise les activités de Stéphane Plaza Immobilier . Mais cette société "reste une opération rentable", avait Nicolas de Tavernost le 30 octobre à l' AFP .

Enfin, le nombre d'entrées en salles pour les films distribués par la filiale SND est passé de 1,7 million au 3e trimestre 2022 à 4,5 millions cette année, notamment grâce au succès du film d'animation "Miraculous", portant le chiffre d'affaires de l'activité production et droits audiovisuels à 21,6 millions d'euros (+36,5%).