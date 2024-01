information fournie par So Foot • 15/01/2024 à 13:24

Affaire Ruffier : L’ASSE condamnée par le Conseil des prud’hommes

Ruffier troue les filets stéphanois.

Stéphane Ruffier remporte son bras de fer face à l’AS Saint-Étienne, après le verdict rendu par le tribunal stéphanois ce lundi, qui considère la mise à pied du gardien de but comme « non fondée. » Le compte-rendu rapporté par Le Progrès précise que q’affaire opposant le Basque au club du Forez – qui dure depuis 2021 – connaît une avancée significative, car l’ASSE est aujourd’hui condamnée à verser plus de 850 000 à Ruffier, par le Conseil des prud’hommes.…

JBC pour SOFOOT.com