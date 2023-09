Affaire Rubiales : Jorge Vilda mis en examen

Malgré son licenciement du poste de sélectionneur de l’équipe d’Espagne, les ennuis ne sont pas terminés pour Jorge Vilda. Le juge chargé du dossier de Luis Rubiales a en effet cité Jorge Vilda à comparaitre en le mettant en examen. D’après les informations d’ El Confidencial , le frère de Jenni Hermoso (qui a témoigné lundi) a révélé avoir subi des pressions de la part de Vilda.

Appelé à témoigner le 10 octobre prochain, l’ancien sélectionneur n’est pas le seul à être convoqué car Albert Luque, directeur sportif de la sélection, et Ruben Rivera, directeur marketing de la RFEF, sont aussi inculpés. Avant eux, trois joueuses (Alexia Putellas, Irene Paredes et Misa Rodríguez), témoigneront lundi dans le cadre de l’enquête pour agression sexuelle de Luis Rubiales après son baiser non consenti à l’égard de Jenni Hermoso. Malgré l’épopée espagnole entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande cet été jusqu’au sacre mondial, Vilda était depuis longtemps remis en question par la plupart de son effectif pour son management.…

EL pour SOFOOT.com