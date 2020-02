Affaire Pilarski : « L'ADN ne prouvera pas grand-chose »

« J'ai toujours considéré qu'il fallait relativiser l'importance des conclusions que l'on pourrait tirer de l'ADN, dans cette affaire. Que l'urgence de dépenser 200 000 euros pour de telles expertises n'apparaisse pas évidente au juge ou au procureur, je peux l'entendre. » Me Guillaume Demarcq, l'avocat de Sébastien van den Berghe, le maître de l'équipage « Rallye la Passion », ne s'est pas étranglé en apprenant que la juridiction de Soissons n'avait toujours pas transmis les prélèvements salivaires des 67 chiens susceptibles d'avoir mordu à mort Élisa Pilarski, le 16 novembre dernier, en forêt de Retz (Aisne).Les 62 chiens de race poitevine et black and tan de l'équipage de vénerie, qui organisait une chasse de la Saint-Hubert, le jour du drame, et les 5 chiens qu'élevaient la victime et son compagnon Christophe Ellul, notamment Curtis, issu d'un croisement entre un patterdale terrier et un lévrier whippet, devaient faire l'objet d'analyses croisées dans le cadre de l'information pour « homicide involontaire » ouverte quatre jours après la mort de la jeune monitrice d'équitation. Très attendus, ces examens génétiques, annoncés pour février, pourraient ne jamais avoir lieu.Lire aussi Affaire Pilarski : le mystère des chiens de la Saint-HubertLa facture présentée par le laboratoire bordelais sollicité par le magistrat instructeur a, en effet, été retoquée, vraisemblablement par le procureur ou le président du tribunal...