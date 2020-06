Nicolas Sarkozy en août 2019. © ERIC PIERMONT / AFP

Nicolas Sarkozy contre-attaque. L'ancien président de la République a réagi aux révélations du Point dans l'affaire dites des écoutes. « En réaction aux révélations du Point, je n'exprime qu'une seule demande : le respect de l'État de droit », a-t-il affirmé sur Twitter, alors qu'il doit être jugé dans cette affaire en fin d'année. « En conséquence, toute la vérité doit être établie sur les circonstances qui ont permis cette invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements », a ajouté Nicolas Sarkozy, qui s'exprime rarement sur les réseaux sociaux, et a signé le tweet de ses initiales NS.

Son avocate, Jacqueline Laffont, a renchéri sur BFM TV dans la foulée. « On est dans le constat. Les choses s'emballent quand il s'agit de Nicolas Sarkozy. Cette enquête parallèle est en elle-même injustifiable. On a utilisé des moyens déloyaux, avec une enquête qui a dormi pendant trois ans. Pendant qu'on demandait l'enquête, on nous disait que des investigations étaient en cours, et en fait l'enquête dormait, ce que nous découvrons aujourd'hui, puisque nous avons enfin obtenu la copie », qui leur a été remise par un magistrat du PNF « nouvellement saisi du dossier », a-t-elle expliqué.

Selon nos informations, le PNF a enquêté en vain, entre 2014 et 2019 et notamment via des investigations en catimini sur des ténors du barreau de Paris, pour identifier la « taupe »

