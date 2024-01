information fournie par So Foot • 22/01/2024 à 17:38

Affaire Maignan : Le communiqué lunaire de la Curva Nord de l’Udinese

Les ultras de l’Udinese auraient pu faire amende honorable. Ils ont choisi l’autre option.

Ce samedi 20 janvier, l’AC Milan se déplaçait sur le terrain d’Udine. Et, même si les Rossoneri l’ont emporté, l’essentiel était ailleurs : aux alentours de la demi-heure de jeu, Mike Maignan est rentré aux vestiaires après avoir signifié à l’arbitre de la rencontre qu’il avait été la cible de cris de singes et insultes racistes descendus de la Curva Nord du Stadio Friuli. Le match reprendra finalement quelques minutes plus tard. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce triste épisode, qui est malheureusement loin d’être un cas isolé de l’autre côté des Alpes.…

LP pour SOFOOT.com