Affaire Griveaux : le mystérieux compte Facebook de Zoé Sagan

C'est un pan supplémentaire dans ce que l'on nomme désormais « l'affaire Griveaux ». Loin de la dimension la plus médiatique du dossier qui s'incarne notamment à travers le profil de Piotr Pavlenski, l'activiste russe qui a diffusé les vidéos intimes de l'ex-porte-parole du gouvernement, ou du médiatique avocat et essayiste Juan Branco. Dans l'ombre, un personnage intrigue, celui de Zoé Sagan, une écrivaine sous pseudo qui a relayé très rapidement les vidéos sur sa page Facebook, pointe Libération.Il est 17 h 31 le 12 janvier dernier. C'est le moment choisi par ce compte Facebook pour publier un message, désormais effacé. « L'inénarrable avocat et activiste politique Juan Branco m'a envoyé ce midi un lien au-delà du réel (signé par l'artiste Piotr Pavlenski) où le candidat macroniste à la Mairie de Paris envoie à des jeunes filles des films de lui en train de se masturber. » Un lien renvoie alors vers le site Porno Politique. À cette heure-là, Piotr Pavlenski a déjà diffusé les contenus. Mais Zoé Sagan va donner une visibilité supérieure aux images, grâce à de multiples partages. Surtout, elle intervient longtemps avant les tweets de plusieurs personnalités comme Joachim Son-Forget ou Laurent Alexandre.Lire aussi Étienne Gernelle ? Géopolitique de la sextapeQuel rôle pour Juan Branco ?Cette publication interroge aussi sur le rôle de Juan Branco puisque, pour la première fois, son nom est lié à cette affaire. C'est,...