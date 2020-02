La personnalité de Piotr Pavlenski, l'homme qui a fait chuter Benjamin Griveaux, se dévoile un peu plus. En 2017, l'activiste russe, qui se revendique comme un « artiste politique », avait été arrêté pour avoir incendié une succursale de la Banque de France. Un psychiatre avait alors été dépêché pour l'examiner lors de sa garde à vue. Dans un document qu'a pu consulter L'Obs, il avait notamment conclu que l'homme présentait des « éléments délirants ».Le psychologue chargé de l'enquête en 2018 décrit, par ailleurs, la personnalité de Piotr Pavlenski comme « borderline », possédant des « assises narcissiques mal structurées », et souvent « masquée à ce jour avec des idéologies "humanistes" suivies de passages à l'acte médiatisés ». L'activiste, acteur du mouvement « porno-politique », présente également « une sensibilité à la loi et ses interdits, avec une appétence à les transgresser, la jouissance se trouvant dans les conséquences médiatiques, les réseaux sociaux, tout comme son enfermement, ici ou là-bas, qui symbolisent pour lui la dénonciation d'une jouissance universelle ».Lire aussi Qui est Piotr Pavlenski, l'activiste qui a fait tomber Benjamin Griveaux ?Une condamnation qui pointait déjà un « risque de récidive »Le rapport de l'expert psychologue indique toutefois qu'« aucune anomalie mentale n'est relevée dans la commission des infractions » reprochées à Piotr Pavlenski. Jugé...