25/10/2023

Affaire du pétard : Montpellier-Clermont à rejouer

Définitivement interrompue à la 91 e après le jet d’un pétard en direction de Mory Diaw, la rencontre entre Montpellier et Clermont devra être rejouée indique la Commission de Discipline de la LFP ce mercredi soir. Dans son communiqué, la Ligue ne donne pas la date de cette nouvelle partie mais précise que celle-ci aura lieu « à huis clos au Stade de la Mosson » .

Montpellier écope en plus d’un « retrait de deux points, dont un avec sursis » , faisant glisser un peu plus le club héraultais vers la zone rouge. La LFP ordonne également la « fermeture partielle de la tribune Étang de Thau pour deux matchs ferme » , avec effet immédiat. Le MHSC sera donc privé d’une partie de son public pour les rencontres face à Toulouse, ce dimanche, et Nice le 10 novembre.…

