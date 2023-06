information fournie par So Foot • 12/06/2023 à 23:17

Affaire Bordeaux-Rodez : Les réactions des deux camps après le verdict

Le gros dossier du jour.

Après l’interruption (à la 23 e minute) du match Bordeaux-Rodez (alors que le score était d’un but à zéro pour les visiteurs) à cause de l’agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter girondin, le 2 juin dernier lors de la 38 e journée de Ligue 2, la commission de discipline de la LFP a décidé de donner la victoire au RAF, ce qui officialise son maintien, mais aussi la montée du FC Metz, la non-montée bordelaise et la descente du FC Annecy. Dans un communiqué, Rodez a réagi.…

JB pour SOFOOT.com