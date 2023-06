information fournie par So Foot • 27/06/2023 à 19:44

Affaire Bordeaux-Rodez : Le CNOSF a tranché

La dernière chance.

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) – saisi par les Girondins de Bordeaux – a rendu son verdict, ce mardi, comme le précise notamment L’Équipe . L’instance se range du côté de la commission de discipline de la LFP, qui le 12 juin dernier avait décidé de donner la victoire sur tapis vert à Rodez et de ne pas rejouer le Bordeaux-Rodez de la 38 e journée de Ligue 2 : « Les conciliateurs proposent à la SA FCGB de s’en tenir à la décision de la commission de discipline de la LFP du 12 juin 2023 » . L’affaire ne devrait donc pas aller plus loin.…

TJ pour SOFOOT.com