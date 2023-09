Adrien Rabiot évoque sa relation avec l’équipe de France

Il est passé à autre chose.

Dans une interview accordée à l’Equipe , où il s’est confié sur sa relation avec Didier Deschamps, Adrien Rabiot est aussi revenu sur son rapport actuel avec l’équipe de France, et son nouveau statut de leader. Au point de devenir capitaine ? « Je ne vais pas dire que cela ne m’intéresse pas, ce serait faux. C’est un rôle important qui prouve qu’on est arrivé à un certain stade. Mais il y avait des joueurs qui étaient plus légitimes avant moi » , a reconnu le Turinois. Le Duc témoigne aussi d’un regard nouveau sur la sélection nationale. Autrefois paria, il admet que sa prolongation à Turin est surtout le fruit d’un besoin de stabilité, à un an d’un Euro qu’il ne compte pas louper. « Cela a été une grosse partie de ma décision . »

Parmi les cadres de l’équipe de France, Rabiot se félicite aussi du « super groupe » et loue les bienfaits du dernier mondial : « Il y a un lien qui se crée dans une aventure comme la Coupe du monde . » Un lien qui s’est aussi créé entre lui et le poste d’arrière gauche, essentiellement par défaut, à cause du manque de solution en sélection, « cela avait été compliqué de m’adapter ». Taquin, il n’oublie pas de souligner les bonnes performances de son comparse du milieu de terrain à ce poste : « Eduardo Camavinga a été très bon à ce poste ! Il est bien meilleur arrière gauche que moi, il n’y a pas photo . »…

JF pour SOFOOT.com