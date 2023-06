Adiós y gracias, Karim Benzema

Le Real Madrid a annoncé ce dimanche le départ en fin de saison de Karim Benzema, après quatorze ans de collaboration. Une page historique se tourne dans le club madrilène, mais aussi pour l'attaquant français.

Pour la 648 e et dernière fois ce dimanche, Karim Benzema portera le maillot blanc du Real Madrid et foulera la pelouse du Santiago-Bernabéu avant de tirer sa révérence. Le club madrilène a effectivement officialisé ce jour le départ de l’attaquant français, alors que le doute planait sur son avenir depuis plusieurs semaines. « Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club, peut-on lire sur le communiqué du club . Le Real Madrid tient à exprimer toute sa gratitude et son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes. » Arrivé gamin hypertalentueux et encore plein de potentiel à 21 ans, en 2009, KB9 quitte donc la Maison-Blanche en légende quatorze ans plus tard avec l’un des plus grands palmarès de l’histoire du football.

El Nueve à tout jamais …

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com