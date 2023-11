information fournie par So Foot • 25/11/2023 à 00:48

Adi Hütter : « Je n’ai pas vu une grande différence entre le PSG et nous »

Une défaite trop lourde au vu du match ?

Largement battu avec Monaco sur la pelouse du Parc des Princes, Adi Hütter n’a pas accablé ses joueurs en conférence de presse. « Je veux complimenter mes joueurs, mon équipe n’a jamais lâché, on a eu des moments où on aurait pu en marquer un troisième » , a souligné le technicien monégasque. « Je crois que sur les sept buts, il y a cinq erreurs. C’est facile d’analyser ce match, on a concédé des buts par notre faute. Quand tu veux être parmi les trois meilleurs clubs de Ligue 1, il ne faudrait pas faire d’erreurs de la sorte. Il y a quatre buts qui sont pour nous. » …

TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com