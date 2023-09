Ada Hegerberg victime de harcèlement sur les réseaux sociaux

Le retour des dérives des joueurs virtuels.

Le nouveau EA Sports FC fait déjà beaucoup parler. Depuis FIFA 2016 , les femmes sont intégrées au jeu vidéo de football le plus connu de la planète, mais cette saison marque une innovation. En effet, ces dernières sont désormais intégrées au mode FUT et il est maintenant possible de jouer avec des équipes mixtes et de packer des joueuses. Et cela ne semble pas au goût de pas mal de gamers , visiblement frustrés de voir des femmes avec les mêmes notes que leurs homologues masculins. Ballon d’or 2018, la Norvégienne Ada Hegerbeg en a fait les frais sur les réseaux sociaux, où elle a repartagé les insultes qu’elle a reçues d’un joueur, sur son compte Instagram : « Nique bien ta mère sale pute. Sur FIFA tu pues la merde, sale grosse salope. Nique bien ta mère la pute. »…

JF pour SOFOOT.com