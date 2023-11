Ada Hegerberg : « La femme sportive n’est pas encore bien comprise dans la société actuelle »

Ada Hegerberg est de retour. Encore. Après une énième blessure, la fabuleuse Norvégienne a profité de sa titularisation chez le Paris FC ce week-end pour fêter son retour à la compétition par un doublé et une victoire. La star de l'OL revient sur la Coupe du monde ratée de la Norvège, le harcèlement en ligne, le harcèlement tout court. Bref, elle parle.

Comment te sens-tu après cette belle victoire dimanche et ton doublé au stade Charléty contre le Paris FC (1-6) ?

Je me sens bien ! Bien personnellement, bien dans l’équipe, et notre collectif tourne bien aussi. La joie des filles est révélatrice : on voulait venir faire un bon match à Paris, on l’a fait, et je pense qu’on ne peut que s’améliorer. C’est un peu chiant de le dire après une victoire avec un tel score, mais on doit être exigeantes avec nous-mêmes. Oui, on a encore des points d’amélioration.…

Propos recueillis par Bruno Ahoyo pour SOFOOT.com