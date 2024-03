ACS a dégagé un bénéfice supérieur aux attentes l'an dernier

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser légèrement l'an dernier, grâce à de bons résultats sur le marché nord-américain et à la hausse du trafic sur les autoroutes dont il a la concession.

L'entreprise dirigée par Florentino Perez, également président du Real Madrid, a dégagé 780 millions d'euros de bénéfice net sur l'ensemble de l'année, contre 668 millions d'euros en 2022, selon les résultats publiés jeudi par l'entreprise.

Son chiffre d'affaires a pour sa part atteint 35,74 milliards d'euros, soit 10% de plus qu'il y a un an. Près des deux tiers de ce chiffre d'affaires a été réalisé en Amérique du nord, et 9% en Espagne.

Ces résultats sont supérieurs aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui s'attendaient en moyenne à 35,68 milliards de chiffre d'affaires et 694 millions d'euros de profits nets.

Le géant espagnol, à la fois très diversifié et fortement orienté vers l'international, attribue cette forte croissance aux bons résultats de sa branche construction, son cœur de métier.

Cette dernière a enregistré une croissance de 6%, grâce à une activité solide sur le marché nord-américain, mais aussi en Australie, où le groupe est également fotrement implanté.

ACS a également profité d'une progression du trafic sur les autoroutes gérées par Abertis, dont il est copropriétaire avec l'italien Atlantia, qui ont dégagé 179 millions d'euros de bénéfice, soit 25% de plus qu'en 2022.