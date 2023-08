Achetez moins cher à l’étranger : la tentation de la Bretagne espagnole

On peut trouver dans l’arrière-pays des maisons de près de 100 m2 , à restaurer entièrement, pour un peu plus de 10.000 euros. (© UNSPLASH)

Si l’Espagne est une destination déjà bien connue des Français, sa partie nord-ouest commence tout juste à susciter la curiosité des investisseurs étrangers, attirés par des prix plus qu’attractifs.

La péninsule Ibérique fait l’objet depuis déjà longtemps d’un engouement de la part des acheteurs étrangers.

Preuve en est, l’année dernière, au second semestre, un bien sur cinq a été cédé à des acquéreurs venus d’ailleurs, dont 7% de Français (derrière les Britanniques et les Allemands), pour un total de plus de 88.000 transactions.

Le pays a d’ailleurs connu des excès en la matière: la construction excessive a entraîné une bulle immobilière au début des années 2000.

Depuis, la situation s’est stabilisée. Et si les régions qui attirent le plus restent les plus connues –la Costa del Sol, la Costa Blanca, la Catalogne…– une contrée commence à attirer les regards des investisseurs: la partie nord-ouest du pays, surnommée la «Bretagne espagnole».

En effet, la région, qui rassemble les communautés autonomes des Asturies, de Cantabrie et de Galice, présente des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler celles de la Bretagne: l’océan Atlantique, le vent, les falaises, des reliefs verdoyants et des vallées pittoresques, avec, comme atout, les Pyrénées en arrière-plan!

«L’intérêt porté par les étrangers remonte à l’après Covid, mais l’endroit est déjà bien connu des Espagnols: beaucoup de Madrilènes y ont leur résidence secondaire, explique Patrick Crosset, administrateur du blog Acheter en Espagne et conseiller immobilier. C’est une région