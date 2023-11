Accusés de viols et violences, deux joueurs et un dirigeant de PL toujours en poste

La BBC publie ce jeudi une enquête dans laquelle elle révèle que sept des vingt clubs de Premier League ont vu un de leurs joueurs ou dirigeants être sous le coup d’une enquête pour des infractions sexuelles depuis 2020. Parmi ces clubs, deux joueurs et un dirigeant continueraient d’exercer leurs fonctions à ce jour, alors que certaines enquêtes sont toujours en cours. Au nom du respect de la vie privée, la BBC ne mentionne pas les noms des accusés et ne précise pas non plus celui des clubs concernés. Le dossier se concentre sur le « Joueur X », accusé de viol et d’agression sexuelle par cinq femmes différentes, sous le coup d’une procédure judiciaire, pour laquelle il a été interrogé pas plus tard qu’en février 2023.

L’autre cas concerne un dirigeant de club, accusé de viol et d’agression sexuelle sur au moins deux mineurs de 15 ans dans les années 1990, avec une plainte déposée à l’époque. L’affaire a été de nouveau signalée aux forces de l’ordre récemment, mais une législation anglaise stipule qu’un « rapport sexuel illicite » qui a eu lieu entre 1956 et 2004, et où la victime était âgée de 13 à 15 ans, doit faire l’objet d’une plainte dans l’année qui suit. L’absence de réaction des clubs, de la Premier League et de la FA (fédération) est pointée du doigt par toutes les victimes. Les institutions se cachent notamment derrière le fait que ces incidents n’ont pas eu lieu dans des infrastructures de football rattachées à leurs structures, et qu’elles sont donc impuissantes. Les victimes et la classe politique comptent sur la mise en place du nouveau régulateur indépendant du football, indépendant de la Premier League et donc à même de régler certains problèmes.…

CD pour SOFOOT.com