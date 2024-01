Accusé de manipulation comptable, Grifols poursuit sa chute en Bourse

( AFP / JOSEP LAGO )

Le cours du géant pharmaceutique espagnol Grifols, accusé de manipulation comptable par le fonds activiste Gotham City Research, a poursuivi vendredi sa chute, les investisseurs restant sceptiques face à la défense de l'entreprise, qui réfute toute irrégularité.

Le titre du groupe catalan, leader mondial des médicaments à base de plasma sanguin, perdait 13,3% à 09H45 GMT, dans une Bourse de Madrid stable. Depuis mardi, le cours de Grifols, dont la capitalisation boursière atteignait lundi soir 8,7 milliards d'euros, a perdu près de 40%.

Cette lourde chute fait suite aux accusations du fonds américain Gotham City Research, spécialiste de la vente à découvert sur les marchés financiers, qui assure que Grifols a "réduit artificiellement" son ratio d'endettement ces dernières années via des "pratiques trompeuses" dans sa comptabilité.

Ce fonds activiste accuse notamment le laboratoire catalan de consolider dans ses comptes les résultats de deux sociétés, Haema et BPC Plasma, alors qu'il n'a plus de participation directe dans ces entités depuis 2018 et que leurs résultats sont déjà intégrés à ceux de sa filiale Scranton Enterprises.

Ces accusations ont été fermement réfutées par le groupe espagnol, qui assure avoir toujours fait preuve de transparence financière. Il a annoncé une action judiciaire contre Gotham City Research pour les dommages importants causés" à l'entreprise, "tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation".

Désireux de rassurer les marchés, le laboratoire catalan a organisé jeudi une conférence téléphonique avec des analystes financiers pour défendre sa gestion comptable, soumise selon lui à des contrôles "robustes" et "réguliers" de la part du cabinet d'audit KPMG, qui n'a jamais émis de "réserves".

Durant cette conférence, le PDG de Grifols, Thomas Glanzmann, a accusé Gotham City Research d'avoir attaqué son groupe à des fins "spéculatives". L'objectif était de réaliser un "gain financier", a-t-il déclaré, en assurant que le fonds américain avait réalisé une prise de bénéfice grâce à la chute du titre Grifols.

L'intervention de M. Glanzmann n'a cependant pas suffi à rassurer les investisseurs, inquiets du haut niveau d'endettement de l'entreprise. "Le marché attendait des explications plus claires", a estimé dans une note d'analyse Bankinter, jugeant la nouvelle baisse du cours de Grifols "justifiée".

Interrogée vendredi matin sur la radio publique RNE, le ministre espagnol de l'Economie, Carlos Cuerpo, a de nouveau appelé à la "prudence", en rappelant que le gendarme boursier espagnol (CNMV) avait ouvert une enquête sur les accusations formulées par Gotham City Research.