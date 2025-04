Accusé d'une nouvelle faille de sécurité, le ministre américain de la Défense dément

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, participe aux célébrations de Pâques à la Maison Blanche, à Washington, le 21 avril 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le ministre américain de la Défense se retrouve à nouveau dans la tourmente lundi, après les informations de plusieurs médias américains selon lesquels il aurait partagé les détails d'une frappe imminente sur une autre boucle Signal avec des membres de sa famille.

Selon le New York Times et CNN, l'épouse de Pete Hegseth, son frère, son avocat, "ainsi qu'une dizaine de personnes de son entourage personnel et professionnel" étaient présents dans cette boucle de conversation de la messagerie Signal. Cet ancien présentateur de Fox News y aurait révélé les détails d'une opération à venir contre les Houthis du Yémen.

Pete Hegseth a rejeté les accusations et dénoncé leur publication dans les médias.

"C'est ce que fait la presse. Elle prend des sources anonymes, d'anciens employés mécontents, et elle essaie de blesser et d'attaquer les gens et de ruiner leur réputation", a déclaré le chef du Pentagone, interrogé en marge de célébrations de Pâques à la Maison Blanche.

"J'ai parlé au président et nous allons continuer à nous battre. Nous sommes tout à fait sur la même ligne", a-t-il ajouté.

Pete Hegseth fait déjà l'objet d'une enquête interne au Pentagone après avoir partagé, le 15 mars, des informations sensibles sur un autre groupe Signal, auquel participait un journaliste de The Atlantic, apparemment invité par erreur.

John Ullyot, éphémère porte-parole du Pentagone au début du mandat de Pete Hegseth, a publié dimanche un article d'opinion au vitriol dans Politico, décrivant "un mois de chaos total" au sein du ministère de la Défense, et appelant Donald Trump à se séparer du ministre de la Défense.

- "Cauchemar" -

Ce dernier a cependant reçu à nouveau l'appui de Donald Trump lundi.

"Il fait un travail formidable", a déclaré le président américain, qualifiant les révélations de la presse de "fausses nouvelles" émanant "d'employés mécontents".

"Il a été nommé pour se débarrasser d'un grand nombre de mauvaises personnes et c'est ce qu'il fait, alors vous n'avez pas toujours des amis quand vous faites cela", a-t-il encore ajouté.

"Le président soutient fermement le ministre Hegseth", avait plus tôt assuré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt à un groupe de journalistes.

Accusé d'agression sexuelle et de consommation excessive d'alcool, critiqué pour son inexpérience du commandement militaire de haut niveau, Pete Hegseth avait été confirmé de justesse par le Sénat américain.

Après ces nouvelles révélations dimanche, plusieurs élus démocrates ont réitéré leurs appels à ce que le ministre démissionne ou soit limogé.

"Il doit partir", a déclaré sur X le sénateur Chris Murphy, qualifiant Pete Hegseth de "cauchemar pour la sécurité nationale".

Pour la sénatrice Elissa Slotkin, "nos forces armées et notre pays méritent des dirigeants sérieux".

"S'il se souciait de l'institution qu'il dirige, il devrait assumer, reconnaître qu'il constitue une distraction pour la mission des forces armées, et démissionner", a ajouté cette ancienne militaire.