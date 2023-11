Accord LFP-CVC : le grand aveuglement des présidents

Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Racing Club de Strasbourg Alsace and Clermont Foot 63 at Stade de la Meinau on November 5, 2023 in Strasbourg, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

Ce jeudi 23 novembre, une assemblée générale de la LFP doit remettre l'accord avec CVC à l'ordre du jour pour un nouveau vote. Moins de deux ans après son annonce, ce deal laisse planer une interrogation : comment les présidents ont-ils pu ne pas prendre conscience des enjeux sur le long terme ?

Après plus de dix jours de trêve internationale, les aficionados de la Ligue 1, aussi triste soit-elle ces derniers temps, trépignent d’impatience à l’idée de retrouver leur feuilleton préféré avec un alléchant PSG-Monaco. C’est pourtant la veille, le jeudi, que devrait se jouer une partie bien plus importante pour l’avenir du football français. Ce 23 novembre doit se tenir une assemblée générale de la LFP. Celle-ci devait avoir lieu le mois prochain, mais elle a été avancée par l’instance, qui a même dû modifier son ordre du jour suite aux deux assignations du Havre devant le tribunal judiciaire de Paris en octobre. Le club doyen conteste le deal conclu avec CVC (1,5 milliard d’euros contre 13 % à vie des recettes de la société commerciale de la LFP) et demande la suspension du dispositif d’aide, dont la dernière tranche doit être versée l’année prochaine aux clubs concernés. En avril 2022, Vincent Labrune et les clubs professionnels avaient fait péter le champagne après l’annonce de l’accord (voté à l’unanimité, sauf par Nancy et Toulouse, qui s’étaient abstenus) : le foot hexagonal était sauvé, la crise Mediapro était derrière lui. Moins de deux ans plus tard, l’argent est en partie tombé dans certaines poches, mais CVC ressemble davantage à un piège qu’à un miracle. Christophe Bouchet parlait récemment d’un « accord mortifère » pour notre football, ses clubs et ses dirigeants, alors que ces derniers vont devoir à nouveau voter pour que le deal puisse être juridiquement sécurisé par la Ligue. Une question apparaît en filigrane à l’aube de ce nouveau tournant : les présidents avaient-ils bien conscience de la voie dans laquelle ils s’engageaient ?

Ça s’était fait dans l’urgence, il y avait un vent de panique.…

Tous propos recueillis par RB et CG, sauf mentions.

Par Raphaël Brosse et Clément Gavard pour SOFOOT.com