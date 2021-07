Absence de vaccin français contre le Covid-19 : "Pasteur doit se retourner dans sa tombe", lance Jean Castex

La France n'a "pas été au rendez-vous de la course aux vaccins", a regretté le chef du gouvernement, pointant "des décennies de sous-investissements en recherche" et "des liens distendus entre tous les acteurs".

Le Premier ministre Jean Castex, le 26 juillet 2021. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Lors d'un déplacement à Agen, jeudi 29 juillet, le Premier ministre Jean Castex est revenu sur l'absence de vaccin français contre le Covid-19. " J'ai vécu comme un traumatisme l'affaire de Sanofi-Pasteur ", a confié le chef du gouvernement évoquant à la fois les retards du groupe pharmaceutique Sanofi dans ses recherches de vaccin - un sérum devrait être finalement disponible en décembre prochain - et l'abandon, par l'Institut Pasteur, de son principal projet de vaccin, faute d'essais concluants.

" Pasteur est déjà bien agacé sans doute par ceux qui considèrent que la vaccination est un danger, il doit se retourner dans sa tombe ", a lâché Jean Castex, convoquant celui qui a inventé le vaccin contre la rage. La France n'a "pas été au rendez-vous de la course aux vaccins", a-t-il poursuivi. "Notre devoir, c'est de tirer très vite les enseignements structurels. C'est la vertu des crises que celle-ci a mis en évidence", a-t-il ajouté. "On n'est pas là pour commenter le lait renversé, il faut agir au niveau français et européen, c'est une question de souveraineté", a-t-il insisté.

" Nous n'avons pas été à la hauteur . Je pense en particulier aux vaccins après des décennies de sous-investissements en recherche, des liens distendus entre tous les acteurs, et le résultat : un recul en matière de production", a-t-il analysé. "Nous sommes aujourd'hui au 4e rang alors que nous étions premiers il y a 20 ans", a ajouté Jean Castex, assurant que l'Etat avait la ferme intention d'inverser la tendance avec un réinvestissement dans la recherche et un plan d'innovation en santé en 2030 "qui prévoit 7 milliards d'euros pour réinvestir ce domaine". La France doit être le "premier écosystème européen sur l'innovation en santé", a-t-il martelé.

Dans un rapport publié jeudi, la Cour des comptes a épinglé les pouvoirs publics sur les financements accordés à la recherche publique en France pour lutter contre la pandémie de Covid-19, financement jugés "nettement en retrait" par rapport à d'autres pays et "trop dispersés pour répondre aux enjeux de la crise".