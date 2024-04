information fournie par So Foot • 16/04/2024 à 17:59

Abdoulaye Diawara, ancien joueur du championnat belge et du Paris FC, est décédé à 43 ans

L’ancien joueur ivoirien Abdoulaye Diawara est décédé ce lundi à seulement 43 ans. L’ex-défenseur se serait senti mal sur un terrain d’entraînement de Bingerville en Côte d’Ivoire, où il était en train de suivre des cours pour devenir entraîneur. Un arrêt cardiaque serait probablement la cause de son décès.

Diawara a connu les plus belles heures de sa carrière au KSK Beveren en Belgique, entre 2004 et 2008. Il avait débarqué en Flandre en même temps que bon nombre de ses compatriotes, comme Yaya Touré ou Emmanuel Eboué, à une époque où Beveren avait un partenariat en Côte d’Ivoire. Après quelques expériences dans les divisions inférieures belges, il avait rejoint le Paris FC en 2012, alors que le club évoluait en National. Il n’y était resté qu’une saison pour seulement six rencontres. Il n’a pas retrouvé de club après son départ de la capitale.…

