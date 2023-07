Abdou Diallo ouvert à un départ du PSG

L’herbe n’était pas forcément plus verte ailleurs.

Abdou Diallo, défenseur du PSG, n’a pas exclu l’hypothèse d’un départ après avoir dressé un bilan mitigé de sa saison outre-Rhin. Le joueur de 27 ans a passé la saison dernière en prêt à Leipzig, mais le club allemand n’a pas vraiment compté pour lui, et sa saison a été minée par une longue blessure. Il a joué 15 matchs et inscrit 1 but. « « Il me reste un an de contrat, donc ce sera prolongation ou départ. Pour être honnête, il est possible que je parte » , a-t-il confié dans une interview au Parisien avant de renchérir : « Tant qu’il n’y a pas de discussion pour prolonger, je suis ouvert au marché. » …

GD pour SOFOOT.com