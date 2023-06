information fournie par So Foot • 30/06/2023 à 21:34

Aaron Mooy prend sa retraite

Ce n’est qu’un Aaron voir.

« La décision de prendre ma retraite a été extrêmement difficile, mais je pense que le moment est venu de donner à la prochaine génération l’occasion de vivre l’expérience du football international » , peut-on lire dans le communiqué du Celtic. Ce vendredi, Aaron Mooy a décidé de ranger les crampons à 32 ans. Avant de rejoindre l’Écosse, le robuste milieu de terrain a surtout fait parler de lui en Angleterre, pour ses passages à Huddersfield et Brighton. Formé à Bolton, il avait ensuite pris la direction de la Chine avant donc de remporter les deux seuls titres de sa carrière cette année : la Scottish Premiership, et la Coupe de la Ligue. « J’ai eu l’honneur de jouer aux côtés de certains des meilleurs footballeurs que l’Australie ait produits, et j’ai noué des amitiés pour la vie tout au long de mon parcours » , a déclaré Mooy.…

MD pour SOFOOT.com