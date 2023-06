information fournie par So Foot • 30/06/2023 à 01:24

À voile et à faire peur

Contredisant les recommandations du rapporteur public, le Conseil d’État a décidé de maintenir l’interdiction du voile religieux dans les compétitions de football. Cette décision s’est finalement prise dans un contexte d’extrême tension politique et de pression gouvernementale indirecte. La question de la laïcité dans le sport reste entière, au détriment une fois de plus des premières concernées...

Le recours des Hijabeuses, regroupement de footballeuses musulmanes portant le hijab, contre la Fédération française de football (FFF), a donc été en quelque sorte rejeté. En résumé, la plus haute juridiction administrative française estime que la fédération peut légitimement établir des règles spécifiques, qui englobent notamment le refus du voile islamique en compétition – en l’occurrence au nom de l’article 1 qui prohibe depuis 2016 « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » . Pour rappel, la FIFA l’autorise en revanche depuis 2014. « La FIFA édicte des règles, notamment dans le cadre des matchs internationaux, qui ne concernent pas le football amateur , rappelle M e Joëlle Monlouis, avocate en droit du sport et accessoirement vice-présidente de la ligue de Paris-Île-de-France de football . Mais pour autant, la réglementation applicable, c’est la réglementation française. Elles proposaient que la réglementation française se mette sur le même terrain que sur celui de la FIFA. Ce sont deux réglementations différentes qui ne s’appliquent pas du tout aux mêmes choses. »

Certains y verront une injustice supplémentaire et spécifique imposée aux femmes musulmanes, puisque semble-t-il les hommes, eux, peuvent continuer de se signer ou de prier de manière « ostentatoire » avant un match (y compris en matière de discrimination, le sexisme s’impose toujours). D’autres se réjouiront d’une victoire pour la défense de la laïcité face au péril du séparatisme (musulman s’entend, les catholiques intégristes contre le mariage pour tous ne sont pas concernés…). « Elles vont vouloir aller plus loin et saisir les instances au niveau européen , analyse M e Joëlle Monlouis. Par exemple la Cour européenne des Droits de l’homme. » …

Propos de Me Joëlle Monlouis recueillis par JB

Par Nicolas Kssis-Martov, avec Jérémie Baron pour SOFOOT.com