À Toulouse, la vie en moins rose

Incroyable, mais vrai : Toulouse a gagné autant de matchs en 14 journées de championnat qu'en cinq rencontres de Ligue Europa (deux succès). Cette position inconfortable au classement, proche de la zone rouge, et le nul contre Lorient ont réveillé quelques frustrations et fragilisent Carles Martinez Novell.

C’était il y a moins d’un mois, le 9 novembre dernier, une date désormais gravée dans le cœur des Toulousains, que le TFC réalisait l’un des plus grands exploits de son histoire en domptant le Liverpool de Jürgen Klopp (3-2). L’ambiance était moins chaude, ce dimanche au Stadium, où les protégés de la ville rose ont concédé le match nul dans les derniers instants face à Lorient (1-1). Une habitude cette saison en championnat, avec sept points perdus dans le temps additionnel (Clermont, Brest, Le Havre et donc le FCL), et même dix si on élargit aux dix dernières minutes. Ce qui laisse souvent des regrets et permet de poser ce triste constat : Toulouse compte seulement deux victoires en Ligue 1 après 14 journées, soit autant qu’en cinq rencontres de Ligue Europa. Le dernier succès dans la compétition domestique remonte au 1 er octobre, c’était face à Metz (3-0), et voilà les Violets à la 14 e place, avec un point d’avance sur le barragiste lorientais et trois sur Clermont. La parenthèse enchantée en Coupe d’Europe, où le Téf est assuré de passer l’hiver pour la première fois de son histoire, ne suffit pas à éviter les premières secousses liées à la situation en championnat.

Les paris de Comolli

L’égalisation de Bamba Dieng ce week-end semble avoir chamboulé la tranquillité toulousaine et a fait ressortir les frustrations des uns et des autres. Selon les informations du site Les Violets , confirmées par L’Équipe et RMC Sport, Damien Comolli, accompagné de deux autres membres du comité stratégique du TFC, s’est invité dans le vestiaire après la rencontre et a piqué une colère devant le staff et les joueurs. Le président toulousain, adepte de la data, n’est pas connu pour prendre des pincettes quand ça ne va pas ou que ça ne lui plaît pas. C’est pourtant lui qui avait placé Carles Martinez Novell dans le staff de Philippe Montanier en fin d’année 2022, à une époque où Toulouse n’était d’ailleurs pas dans une position plus confortable qu’aujourd’hui en championnat (13 e avec 16 points en 16 journées). Avant d’offrir au technicien espagnol de 39 ans le costume d’entraî

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com