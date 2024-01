information fournie par So Foot • 20/01/2024 à 12:17

À Split, Ivan Perišić va toucher un salaire d'un euro par mois

Ivan Perišić, nouvel ambassadeur de l’Opération Pièces jaunes ?

Après avoir bourlingué en France, Allemagne, Italie et Angleterre, Perišić (34 ans) est de retour là où tout a commencé : à l’Hajduk Split, en Croatie. Avec le salaire de finaliste de Coupe du monde (2018) et vainqueur de la Ligue des champions (2020 avec le Bayern) qu’il touchait à Tottenham, l’ailier ambidextre n’était à priori pas vraiment accessible financièrement pour son club formateur. Mais l’international croate (129 capes, 33 buts) a évidemment consenti à un effort financier pour revenir dans sa ville natale. On peut même parler de cadeau, à ce niveau-là, puisqu’il touchera un salaire symbolique d’un euro par mois jusqu’en juin prochain. Exactement comme Nikola Kalinić (lui aussi revenu à Split cet hiver), donc.…

JB pour SOFOOT.com