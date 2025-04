A Shanghai, les employés de la finance inquiets face à la tempête Trump

Des personnes traversent un pont piétonnier dans le district financier de Shanghai, le 9 avril 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )

Sous un écran géant affichant les cours de la Bourse dans le centre financier de Shanghai, les employés du secteur de la finance sont inquiets face à la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

Après l'effondrement des marchés au début de la semaine, le président américain a suspendu mercredi les droits de douane faramineux qu'il avait imposés à la plupart des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Mais face à la détermination de Pékin à rendre quasiment coup pour coup, Donald Trump avait annoncé mercredi que la surtaxe sur les produits chinois serait désormais de 125%, invoquant un "manque de respect" après une première riposte douanière de Pékin.

La Maison Blanche a précisé jeudi, via un décret présidentiel, que cela la porterait en fait à 145%, en tenant compte d'autres droits de douane de 20% mis en place par le président américain pour punir la Chine d'héberger sur son sol des ateliers jouant un rôle dans la production de fentanyl, un opioïde à l'origine d'une grave

Dans le centre de Shanghai, la nouvelle ne semble pas perturber les passants qui profitent de la douceur du printemps.

Mais Catherine, une professionnelle de la finance, sourit lorsqu'on lui demande si la semaine a été intéressante au travail.

"Chaque nuit, Trump publie un message sur les réseaux sociaux, puis les marchés montent ou descendent (...) nous, les professionnels de la finance, nous en faisons l'expérience directe", raconte-t-elle devant une statue en bronze représentant un taureau en pleine charge.

- "Très gros risque" -

La Bourse de Shanghai a plongé de 7% lundi, même si les cours ont depuis repris des couleurs.

"Ses paroles et ses actes fragilisent tous nos systèmes financiers, en particulier le marché boursier mondial", affirme à l'AFP M. Zhang, un de ses collègues.

"Il représente un facteur d'imprévisibilité et d'incertitude, et cela constitue un très gros risque pour les investissements".

Une femme pose pour une photo à côté d'une sculpture de taureau sur le Bund à Shanghai, le 9 avril 2025 ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le gouvernement chinois a appelé jeudi les Etats-Unis à "faire la moitié du chemin", en clair à chercher un compromis acceptable par les deux parties, mais aucun signe réel de désescalade ne semble en vue.

Pour Catherine, l'augmentation du taux des droits de douane, de toute façon déjà prohibitifs, n'a plus trop d'importance.

"Lorsque (Trump) a mis 60% (de taxes), ça suffisait à stopper les échanges commerciaux. Alors s'il met 100, plus de 100, c'est juste un chiffre qui ne veut plus dire grand-chose, c'est juste l'expression de sa colère", déclare-t-elle.

Si M. Zhang dit n'avoir pas remarqué d'effet dans sa vie quotidienne pour le moment, il estime que l'ensemble de l'économie subira des répercussions en raison de l'importance du commerce extérieur pour la croissance chinoise.

- "Un héros" -

Les exportations de la Chine ont été un rare motif de satisfaction économique pour Pékin l'an passé. Les Etats-Unis étaient les premiers acheteurs de marchandises chinoises.

"J'espère que les deux pays vont lever tous les deux leurs droits de douane, que cela pourra être discuté au plus vite et que ces négociations se termineront bien", déclare M. Zhang.

Pour Arthur Zheng, un Shanghaïen en 57 ans en pré-retraite qui promène son chien dans une poussette, la Chine n'a pas forcément à perdre du climat de compétition commerciale avec les Etats-Unis.

"S'il augmente (les droits de douane), nous les augmenterons aussi (...) et les prix pour tout le monde deviendront de plus en plus élevés", affirme-t-il.

"Mais la plupart des produits qu'on achète nous, les Chinois ordinaires, ils ne sont pas importés", note-t-il. "Beaucoup des choses qu'on utilise sont produits en Chine. On est autosuffisant."

Le quinquagénaire dit n'éprouver aucune animosité envers le président américain.

"Je pense que ce type est un héros", affirme-t-il avec enthousiasme.

"Le monde a besoin de quelqu'un qui bouscule les codes. Mais j'espère qu'il saura orienter la situation dans une direction positive – il ne faut pas qu'il se contente de tout chambouler pour ensuite s'arrêter là, ce serait inacceptable."