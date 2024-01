À Revel, la fête fut belle

Team of Revel celebrates with fans during the French Cup match between Union Sportive Reveloise and Paris Saint-Germain at Stade Pierre Fabre on January 7, 2024 in Castres, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

La ville de Revel était à la fête ce dimanche soir, communiant derrière son équipe pour la venue du Paris Saint-Germain. Malgré le lourd 0-9 encaissé, joueurs, entraîneur et supporters ont célébré l'événement comme il se doit et ne sont pas prêts d'oublier ce qu'ils ont vécu.

L’euphorie avait débuté le 11 décembre dernier lors du tirage au sort de ces 32 es de finale de Coupe de France, animant ensuite la période des fêtes. Il s’est prolongé avec le feuilleton pour savoir dans quel stade la partie serait jouée et avec la ruée vers l’or dès l’ouverture de la billetterie, le 1 er janvier. Si l’effervescence est montée doucement depuis près d’un mois, ce dimanche soir fut donc l’apothéose pour la ville de Revel et ses quelques 9 500 habitants, prêts à accueillir l’ogre du PSG à Castres.

« On va gagner la coupe de France ! »

Plus de deux heures avant le coup d’envoi, c’est déjà une longue procession silencieuse qui se faufile dans la zone pavillonnaire entourant l’enceinte du stade Pierre-Fabre, antre du Castres Olympique, à quelques encablures du centre ville de la sous-préfecture du Tarn. Si les riverains ont plutôt l’habitude de voir défiler les amoureux du ballon ovale dans le coin, ils n’auront pas été trop dépaysés par l’ambiance chaleureuse du soir, malgré le froid de canard de ce début de mois de janvier. L’avant-match est d’ailleurs animé par le groupe de supporters de l’US Revel à grands renforts de chants et de fumigènes, bien aidés par la batucada du CO. « Les amis du rugby » ont en effet répondu à l’appel pour venir mettre l’ambiance, du parvis du stade à la tribune nord, prête à y perdre ses cordes vocales pour pousser derrière… les Rouge et Noir. « On va gagner la Coupe de France ! », tonnent les ultras locaux, sur un air désormais célèbre du côté de Toulouse. « C’est vrai ? », demande un petit garçon accroché sur les épaules de son père. Réponse dans un sourire : « Non, il faut encore sept matchs pour gagner la coupe. »…

Par Tom Binet, au stade Pierre Fabre pour SOFOOT.com