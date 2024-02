À Reims, Lens n’en profite pas

Reims 1-1 Lens

Buts : Diakité (42 e ) pour Reims // Saïd (45 e +2) pour Lens

À Auguste-Delaune, Lens n’a pas profité des défaites de Nice et Monaco et n’a pu faire mieux qu’un nul (1-1). Tout s’est joué au terme d’une première période fermée, qui a basculé dans l’irrationnel à quelques minutes du terme. Tout juste auréolé de son titre de champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, Oumar Diakité a ouvert le score pour les locaux en coupant au premier poteau un bon centre de Junya Ito (1-0, 42 e ) . Les Sang et Or n’ont pas lâché, loin de là, puisque dans la foulée ou presque, Przemysław Frankowski a délivré un caviar pour Wesley Saïd dont le coup de casque fut gagnant (1-1, 45 e +2) .…

AC pour SOFOOT.com