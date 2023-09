À quoi peut prétendre l’Atlético de Madrid cette saison ?

Bourreau du Real Madrid pour clôturer la sixième journée de Liga, l’Atlético rappelle son statut inamovible de troisième force principale dans ce championnat d’Espagne. Que peut-on attendre en 2023-2024 du collectif soudé par Diego Simeone, régulièrement bien placé mais jamais vainqueur d’une compétition lors des deux dernières saisons ?

Pour définitivement lancer sa saison, le Wanda Metropolitano attendait ce derby madrilène avec impatience. Au moment d’accueillir son voisin considéré comme plus prestigieux et plus séduisant, l’Atlético a profité de la réception du Real, auteur d’un parcours parfait avec cinq victoires en cinq journées, pour envoyer un bon coup de pied dans la fourmilière merengue . Sur son premier ballon touché, Álvaro Morata a ouvert le score de la tête pour placer les Colchoneros en position de force. Passé par le Real Madrid entre 2008 et 2014, le buteur espagnol s’est même offert un doublé grâce à un nouveau coup de casque en tout début de deuxième période. Mieux encore : avec la caboche de Griezmann, l’Atlético a inscrit trois buts, tous marqués de la tête (3-1). Admirable d’abnégation pour régner en maître à Madrid, cet Atlético guerrier peut-il performer sur le long terme ?

« Les enfants iront à l’école avec le maillot de l’Atlético »

Au regard des premières échéances de l’exercice 2023-2024, il semble difficile de répondre positivement avec aplomb à la question. Capable d’infliger une raclée historique au Rayo Vallecano pour obtenir la plus grosse victoire de son histoire à l’extérieur en Liga (7-0), les Rojiblancos connaissent aussi des trous d’air à l’image de cette lourde défaite sur la pelouse du FC Valence après la trêve internationale (3-0). En Ligue des Champions, l’Atlético s’est fait rejoindre dans les dernières secondes contre la Lazio sur un coup de tête assassin d’Ivan Provedel pour percer le mur Jan Oblak (1-1). Après un mois et demi de compétition, l’Atlético semble s’engager dans la digne lignée de ce que le club propose depuis l’arrivée de Diego Simeone à la tête du club, à savoir un adversaire à éviter comme un caillou dans sa chaussure.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com