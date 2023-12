information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 23:43

À quoi doivent s’attendre les Français barragistes en Ligue Europa ?

Redbirdico ou Gattusico ?

À partir du 15 février prochain, les indices UEFix n’auront d’yeux que pour la Ligue Europa, puisque la France compte tout simplement quatre clubs parmi les seize barragistes. Sorti troisième de son groupe de Ligue des champions, le RC Lens connaissait son sort depuis mardi, mais en sait désormais davantage sur les potentiels adversaires : Fribourg, Sparta Prague, Sporting Portugal, AS Roma ou Qarabağ. Sur le papier, les Sang et Or s’avancent en tant que favoris à la suite de leur qualification initiale en C1. Pourtant, certaines équipes, à l’image de Rome ou Fribourg, peuvent donner du fil à retordre aux hommes de Franck Haise.…

EL pour SOFOOT.com