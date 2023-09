« À Paris et à Marseille, il y a une pression quotidienne »

Pression médiatique, relations parfois tourmentées avec les supporters, crises de résultats... Les postes de président du PSG et de l'OM ne sont pas de tout repos. Christophe Bouchet, Laurent Perpère et Alain Cayzac reviennent sur leurs expériences à la tête des deux mastodontes du football français à quelques heures du Classique.

Casting

Christophe Bouchet, président de l’OM entre 2002 et 2004

Laurent Perpère, président du PSG entre 1998 et 2003

Alain Cayzac, président du PSG entre 2006 et 2008

En quoi la fonction de président du PSG ou de l’OM diffère-t-elle d’autres clubs ?

Laurent Perpère : D’abord, Paris et Marseille ont une grosse exposition médiatique, et Paris encore beaucoup plus que Marseille. À Paris, la pression vient du fait que, comme vous pouvez le constater, chaque jour Le Parisien fait deux pages sur le PSG, L’Équipe fait une page, voire plus… Il n’y a aucun autre club qui soit comme ça. Quand vous regardez France Football ou d’autres, les Unes qui marchent c’est Paris, Paris, Paris et éventuellement un peu Marseille, le reste…Pfff.…

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com