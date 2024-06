À Nantes, les copains de Kita d’abord ?

Le mois dernier, Ouest-France révélait que le jeune Lancelot Carbon, fils d’un agent proche de Waldemar Kita, allait signer un contrat professionnel au FC Nantes. Ce qui conduit à s’interroger sur les méthodes du dirigeant, jusqu’au centre de formation des Canaris.

Sur les bords de l’Erdre, les années se suivent et se ressemblent. En dehors d’une parenthèse enchantée en 2022 avec le succès en Coupe de France, le FC Nantes navigue entre le médiocre et le très mauvais. Une nouvelle fois cette saison, l’octuple champion de France a arraché son maintien dans le money time , lors de l’avant-dernière journée en profitant du revers de Metz sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Une valse d’entraîneurs (trois en une saison), une pitoyable série de dix défaites consécutives à la Beaujoire (la plus longue dans l’histoire de l’élite du football français) et, cerise sur l’indigeste gâteau nantais, le cas de Lancelot Carbon, le symbole des maux du FCN de Waldemar Kita.

87 minutes de jeu, supercherie et Túlio de Melo

Le 14 mai, deux jours après le dernier match de la saison à la Beaujoire perdu face aux Lillois (1-2), le quotidien Ouest France révèle qu’un certain Lancelot Carbon est tout proche de signer son premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Rien de bien étonnant pour un jeune joueur de 19 ans, sauf que la nouvelle intrigue. Le Canari ne fait pas l’unanimité en interne, et cette récompense est considérée comme étrange, et pour cause : il a disputé 87 minutes en quatre ans au sein des équipes de jeunes de la Maison jaune. Autre chose : il est le fils de Pascal Carbon, un agent proche du président Kita à qui on doit notamment les arrivées d’Ismaël Bangoura et plus récemment d’Adson à Nantes. La « carrière » du jeune adulte au FCN serait-elle le fruit d’un traitement de faveur et du copinage ? Dès 2020, l’arrivée de Lancelot Carbon en provenance du FC Lausanne-Sport, en Suisse, avait suscité quelques interrogations en interne.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com